Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, как утверждает Интернет-издание «Аргументум», свидетельствуют материалы уголовного дела. [...]

Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, как утверждает Интернет-издание «Аргументум», свидетельствуют материалы уголовного дела.

Согласно материалам, отмечает издание, Иванисов Роман Валерьевич, 02.11.1978 г. р. был арестован 14 сентября 1995 году Куйбишевским райотделом Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) действовавшего на тот момент Уголовного кодекса. 22 сентября того же года он прибыл в СИЗО, откуда по постановлению Куйбишевского суда Запорожской области был через три дня выпущен.

«Впрочем, ненадолго. Уже 25 октября 1995 года СУ УМВД Украины в Запорожской области повторно задержала Иванисова по тем же статьям. В итоге 21 марта 1996 года будущий нардеп от «Слуги народа» был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. По определению Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 года приговор был изменен на 2 года 6 месяцев исправительно-трудовых колоний общего режима. Отбывал заключение в Мариупольской ИТК Донецкой области», – пишет издание.

«Ни одного из этих фактов Роман Иванисов, будучи кандидатом в депутаты, не обнародовал, скрыв от Центральной избирательной комиссии. При этом, согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация – «юрист» с отличием. Однако это также заведомая ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 гг», – резюмирует «Аргументум».

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