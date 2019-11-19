Администрация Дональда Трампа пересмотрела подход прошлого президента Барака Обамы по израильским поселениям.

Вашингтон считает законными израильские поселения на оккупированных палестинских территориях. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

По его словам, власть Дональда Трампа пересмотрела подход прошлого президента Барака Обамы по израильским поселениям. Отныне строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан «не является нарушающим международное право», — сказал глава американской дипломатии.

При этом Помпео отметил, что США не берутся определять окончательную принадлежность Западного берега реки Иордан. По его словам, это должны сделать израильтяне и палестинцы.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

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