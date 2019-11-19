По итогам встречи лидеров нормандского формата, которая состоится 9 декабря в Париже, будет принят «сухой документ», он уже подготовлен.

Об этом во вторник, 19 ноября, пишет ъ со ссылкой на источник.

«По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов», – сказал собеседник.

По его словам, встреча лицом к лицу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина не планируется и не рассматривается Москвой. Однако он не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет.

В то же время, другой собеседник издания допускает двустороннюю встречу президентов Украины и России.

«Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально», – сказал собеседник.

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