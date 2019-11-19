18 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко.

В Генпрокуратуре изучают проект, который направило им Госбюро расследований (ГБР), по уведомлению о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в пределах досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

«В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, их обрабатывают соответствующие структурные подразделения. В ближайшее время будет принято процессуальное решение», — сказал Рябошапка журналистам в понедельник.

Подозрение пятому президенту Петру Порошенко передали в Генпрокуратуру. С бывшего главы государства к тому же просят снять неприкосновенность. Проект подозрения направили следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, сообщила Радио НВ спикер ГБР Анжелика Иванова.

«В документе идет речь о подозрении пятом президенту Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные представителем власти. А также ч. 2 ст. 364 статьи. Это злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия», — отметила Иванова.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления для Верховной Рады о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом и главой фракции Европейская солидарность.

Петр Порошенко отменил несколько встреч, которые должен был провести в Турции, и вернулся в Украину, как рассказал он сам в эфире Прямого, чтобы продемонстрировать, что «запугать его не получится». Несмотря на сложнейшие задачи, которые ему приходилось решать в ходе своего президентства, добавил Порошенко, он ни разу не нарушал украинского законодательства.

Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации, цель которой запугать команду Европейской солидарности, добавил Порошенко.

Так называемое подозрение является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, отметил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

В эфире Радио НВ нынешние действия ГБР он назвал провокацией и попыткой главы ведомства Романа Трубы удержаться на должности. Также таким образом ГБР пытается уклониться от выполнения судебного решения, отметил он.

«Как раз в этом производстве Шевченковским судом 15 ноября были вынесено решение, которым обязали следственных ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. Чтобы рассмотреть этот вопрос, им был дан срок в 72 часа. Я думаю, что чтобы как-то уклониться от исполнения такого решения как людям, которым нечего терять, они совершили фарс так называемым проектом подозрения. И я думаю, что фарс таким проектом и закончится», — отметил Головань.

Верховная Рада поддержала поправку к законопроекту о перезапуске Государственного бюро расследований, которая предусматривает освобождение руководства. Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления в силу.

При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу данного закона должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований. Однако депутаты не успели завершить рассмотрение законопроекта о перезапуске ГБР. Народные депутаты рассмотрели лишь часть правок.

Сейчас ГБР пытается сорвать это голосование, которое должно состояться через две недели, предположил в беседе с Радио НВ главный знаток StateWatch Александр Леменов. Также вполне вероятно, что через органы досудебного расследования, в частности ГБР, Андрей Портнов пытается расплатиться с Петром Порошенко за то, что в течение пяти лет не мог вернуться в Украину, добавил он.

Напомним, в мае 2019 экс-заместитель главы Администрации президента Януковиче Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину и начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями Петра Порошенко в совершении преступлений. По состоянию на октябрь ГБР вела не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

В августе суд разрешил допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного ухода от налогов при покупке-продаже телеканала Прямой. У Порошенко от прохождения проверки на полиграфе отказались. В сентябре по ходатайству ГБР судом был наложен арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода Кузница на Рыбачьем, ранее принадлежавший Порошенко.

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