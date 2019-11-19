Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко предлагала своих людей на определенные должности в обмен на поддержку Слуги народа в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский.

«Вчера посмотрел „Свободу слова“ на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые „принесут инвестиции“… Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на „сладкие“ места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со „слугой народа“ в Верховной Раде», — написал он в своем Facebook.

По словам Зеленского, его партия отказалась от предложения Тимошенко.

«Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — резюмировал он.

Накануне руководитель Батькивщины заявила, что при встрече с президентом она предлагала ему кандидатуры.

«Мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот Новый курс и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные», — отметила она в эфире Свободы слова на ICTV.

Тимошенко добавила, что предложение касалось «в целом дать кадры туда, где нужно».

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