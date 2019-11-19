Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции с украинским коллегой отметил, что Украина выполнила свои обещания и теперь черед России.

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко призвал Россию к выполнению своих обязательств в рамках Минских договоренностей и накануне встречи в «нормандском формате».

Он отметил, что Украина выполнила свои обещания и теперь черед России, передает «Интерфакс-Украина». Маас подчеркнул, что жители Донбасса заслуживают реального режима тишины, поскольку нужно возобновить инфраструктуру региона.

«На Донбассе за время войны погибли уже более 13 000 человек, мы должны закончить это, слишком долго это является реальностью в Украине. Сейчас у нас есть хорошая возможность, лучшая возможность за длительное время изменить ситуацию… Сделаны важные шаги в Станице Луганской, в Золотом и Петровском, было отведено войско, продолжается постройка моста. На наш взгляд, сейчас очередь России реализовывать договоренности, необходимые действия и результат», – сообщил Маас.

Глава МИД Германии отметил, что вопрос закона об особом статусе Донбасса и подготовка к местным выборам на временно оккупированных территориях – это только часть вопросов, которые нуждаются в решении в ближайшее время.

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