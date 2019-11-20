Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. И это ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма.

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

«Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма», — написал Пыллуаас.

Он добавил, что «Эстония не имеет территориальных претензий к России», но хочет, чтоб вернулись «наши» территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором он несколько раз назвал «недействующим» Тартуский мирный договор 1920 года.

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