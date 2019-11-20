Источники Цензор. Нет подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей с разговорами якобы главы Государственного бюро расследований Романа Трубы

Об этом заявил главный редактор издания Юрий Бутусов.

«На телеграм-канале Трубу прорвало появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований в своем кабинете. Записи разговоров выложены в таком объеме, что очевидно — это не подделка. Это реальная прослушка. Источники Цензор. Нет это подтверждают», — написал он в Facebook.

Труба пока официально не комментировал данную ситуацию.

О телеграм-канале Трубу прорвало стало известно вечером 19 ноября.

На опубликованных записях якобы Роман Труба по указанию генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана приостанавливает на время визита в Украину миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, ПриватБанке и НБУ.

Также якобы Труба лично возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Якобы по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям.

Кроме того, якобы дела против пятого президента Петра Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

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