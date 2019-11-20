Политические Сводки
|Как Ермак и Пристайко влияют на внешнюю политику Зеленского
|20.11.2019 12:27
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Заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, какую роль во внешнеполитических решениях президента играют министр иностранных дел Вадим Пристайко и советник Зеленского Андрей Ермак.(function() })();
Как сообщает «Европейская правда», об этом она рассказала в интервью в эфире 24 канала.
На вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: «Президент».
Вместе с тем она пояснила, что глава внешнеполитического ведомства и советник президента имеют распределенные сферы ответственности.
«Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко», – сказала Зеркаль.
В то же время Андрей Ермак, по ее словам, привлечен к коммуникации с Россией.
«Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по»Нормандии», – подчеркнула она.