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Зеленский считает, что депутатов Рады уже можно менять
20.11.2019 15:51

Об этом он заявил во время общения с детьми на Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной».

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«Страна должна быть такой, какой вы являетесь – свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Тем, ради чего хочется жить следовательно, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – сказал президент.

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