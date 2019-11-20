Политические Сводки
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|Зеленский считает, что депутатов Рады уже можно менять
|20.11.2019 15:51
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Об этом он заявил во время общения с детьми на Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной».(function() })();
«Страна должна быть такой, какой вы являетесь – свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Тем, ради чего хочется жить следовательно, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – сказал президент.