Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» три корабля, возвращенные Киеву после конфликта в Керченском проливе.

Об этом он сказал в эфире «4 канала», его слова приводит «Громадське».

Воронченко рассказал, что корабли буксируют с маленькой скоростью, поскольку они не могут идти своим ходом. «Русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», — сказал военный.

По его словам, корабли окажутся в территориальных водах Украины примерно через 16 часов.

18 ноября МИД России сообщил, что Украина получила два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые были задержаны после конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В ведомстве пояснили, что российская сторона провела все нужные следственные действия на кораблях и может продолжать уголовный процесс без них.

Три украинских корабля вместе с экипажем были задержаны 25 ноября 2018 года. Россия утверждает, что они незаконно вошли в территориальные воды страны. 24 моряка, арестованных после инцидента, вернулись на Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена между Киевом и Москвой.

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