Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите в «нормандском формате» будет обсуждаться вопрос «серьезного перемирия».

«Серьезное перемирие – это никаких выстрелов, я так это понимаю. С понятными сроками и обязательствами. Потому что до сих пор в Минске никто не говорил: а что будет, если мы договорились о режиме прекращения огня, а огонь начался? Я бы хотел об этом говорить», – сказал Зеленский журналистам во время поездки в Станицу Луганскую.

Он рассчитывает, что такое перемирие будет продолжительным, а не как раньше – «два-три дня».

Также Зеленский обещает поднять вопрос о «контроле над границей, передаче контроля Украине».

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