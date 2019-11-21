|В Израиле все никак не могут сформировать правительство
|21.11.2019 08:10
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Лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина о том, что ему не удалось сформировать правящую коалицию.(function() })();
В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов. Они состоялись в сентябре.
Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать.
После этого Ривлин поручил формирование коалиции Ганцу.
Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября.