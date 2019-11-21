Политические Сводки
|В Гааге начались слушания по захвату РФ кораблей
|21.11.2019 13:48
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В Гааге начались первые слушания «морского дела» относительно захвата украинских кораблей. Слушания проходят в закрытом режиме.(function() })();
В Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Об этом сообщает Укринформ.
Слушания начались в 10:00, по местному времени. Это процедурные слушания, следовательно они происходят в закрытом режиме.
Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.
На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, процессуальные документы, в частности порядок Арбитражного трибунала.