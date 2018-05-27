Президент США Дональд Трамп — большой любитель российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил прежний сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

По его словам, никто не любит президента России так, как Трамп.

Бывший шпион также заявил, что американцам не стоит надеяться, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Сноуден считает, что Трампа не могли использовать в сложных операциях — он, по его мнению, не может вспомнить, что собирался сказать в конце предложения. Однако это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией, добавил Сноуден.

США часто обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах.

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