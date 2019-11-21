Высший суд Испании в Мадриде начал расследование о причастности российских спецслужб к поддержке референдума за независимость Каталонии два года назад.

Как сообщают испанские СМИ, дело поручено главному комиссариату информации Национальной полиции страны. Это подразделение отвечает за борьбу с терроризмом. Обстоятельства расследования держатся в секрете.

По данным газеты El Pais, европейские спецслужбы якобы располагают «правдоподобной информацией» о тайной поддержке Москвой каталонского сепаратизма. Источники издания утверждают, что к поддержке сторонников независимости причастно элитное подразделение 29155 ГРУ России. Разведка ряда стран связывает это подразделение с дестабилизацией обстановки в Европе, в частности, в Черногории и Молдавии. The New York Times писала, что сотрудники этого подразделения имели отношение к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Кремль эти утверждения отверг.

Газета также пишет, что Виктор Терадельяс – представитель бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона – рассказывал о встрече с некими представителями российских властей вскоре после референдума о независимости автономии. По словам Терадельяса, россияне якобы обещали поддержку Каталонии. Каких-либо документальных доказательств встречи El Pais не приводит.

Москва свое вмешательство в дела иностранных государств часто отвергала.

Референдум о независимости 1 октября 2017 года прошел в Каталонии вопреки запрету испанских властей. Мадрид не признал его результаты, испанские власти распустили автономную администрацию Каталонии и ввели в автономии прямое управление. Референдум и последующие события сопровождались массовыми акциями и столкновениями с полицией.

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