Политические Сводки
|Президенты Польши и Литвы высказались за сохранения санкций против России
|22.11.2019 10:11
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Дуда обсудил с Науседой в Вильнюсе вопросы европейской безопасности.(function() })();
Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа озвучили солидарную позицию о необходимости сохранения санкционного давления на Россию из-за вооруженной агрессии против Украины, сообщает «Польское радио».
После встречи с Науседой в Вильнюсе в четверг, 21 ноября, Дуда сообщил, что президенты Польши и Литвы не сомневаются в необходимости санкций «в связи с продолжающейся оккупацией украинских территорий».
Дуда подчеркнул, что никто в Европе не должен соглашаться на «изменение границ силой».
В ходе встречи президенты Литвы и Польши обсудили вопросы безопасности, экономики и международных отношений.