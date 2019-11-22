Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре. Закон о референдуме рассмотрят в течение зимы.

Верховная Рада планирует принять закон о рынке земли в декабре, а о референдуме – до конца зимы. Об этом рассказал первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, сроки по закону о рынке земли зависят от того, как комитет успеет внести все правки.

«Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть», – сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет только после принятия пакета законов о народовластии.

«Поэтому – примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем», – добавил Корниенко.

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