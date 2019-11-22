До 1 октября США перевели Украине только $214 млн из 250.

Пентагон в течение нескольких недель передаст Украине остаток средств, заложенных Конгрессом США на военную помощь. Об этом пресс-секретарь Пентагона сообщил Голосу Америки.

До конца финансового года, 1 октября, уже были переведены $214 млн из 250. Про остаток средств министра обороны США Марка Эспера запросили четверо сенаторов-демократов, высказав беспокойство тем, что Украина до сих пор не получила всю сумму.

«После всей этой публичности, сложно представить, что власть Трампа не дает эти деньги Украине», – сказал сенатор Дик Дурбин в интервью Голосу Америки.

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