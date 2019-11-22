У власти Владимира Зеленского есть горизонтальные связи, а у Порошенко – решения принимались директивно.

Об этом в интервью НВ заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

По словам главы политсилы, у многих сложилось чувство, что нынешняя власть использует модель Петра Порошенко «сверху вниз», когда решения спускаются от Офиса президента Верховной Раде и Кабмину, но это не соответствует действительности.

«Это связано с турборежимом [скоростным рассмотрением и утверждением в Раде первоочередных президентских законопроектов]. Особенно его запуском. Но сейчас уже не так. Почему было похоже? Потому что все шло по ОТ. Летом заместителями руководителя ОП были нынешний глава правительства Алексей Гончарук и генпрокурор Руслан Рябошапка. Теперь они разошлись по отдельным структурах », – пояснил Корниенко.

Также он отметил, что сейчас Офис президента не дает задач другим властным органам, а когда президент подписал приказ с перечнем задач для правительства, то это попердьо обсуждался.

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