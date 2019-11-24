Помощник президента США по нацбезопасности заявил, что альянс не хочет войны с Россией.

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке организации из-за наличия военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе, сообщает в воскресенье, 24 ноября ТАСС.

Помощник американского президента выступил с утверждением, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, пока страна находится в состоянии войны с Россией. Он добавил, что алянс не хочет конфликта с РФ.

«Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс – ред.) сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас…, которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией», – заявил О’Брайен.

Он также подчеркнул, что идея НАТО заключается в том, чтобы предотвратить и удерживать войну с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина будет членом НАТО. Но сейчас страна должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

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