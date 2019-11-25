|Газовые переговоры Украины и России отложили – СМИ
|25.11.2019 19:21
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Изначально новый раунд переговоров планировался на конец ноября, но встреча откладывается на декабрь.(function() })();
Газовые переговоры Украины и России на уровне министров намечена на первую неделю декабря. Об этом сообщает в понедельник, 25 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.
«Встреча на уровне министров намечена на первую неделю декабря. Ей будут предшествовать экспертные консультации, которые намечены на 29 ноября», – сказал собеседник агентства.
Напомним, предыдущая встреча на уровне министров прошла 28 октября в Брюсселе, она не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов, по итогам которых стороны признают наличие серьезных расхождений в позициях.