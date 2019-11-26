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В Москве не верят в возможность новой встречи Путина и Трампа
26.11.2019 08:31

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.

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«А зачем? С каждой встречей все только хуже становится», — пояснил  агентству РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Он объяснил это тем, что Трамп не может предпринять самостоятельных действий, так как у него «связаны руки».

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. До этого они встречались летом 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. В июне 2019 года российский и американский лидеры также провели переговоры в ходе саммита G20 в Осаке.

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