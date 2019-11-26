Президенты Украины и России во время телефонного разговора договорились о «продолжении контактов на различных уровнях»

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«С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским», – говорится в сообщении.

Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, а также транзит газа.

«Подробно обсуждены газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и восстановления прямых поставок российского газа в Украину», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Кремля, во время разговора стороны «договорились о продлении контактов на различных уровнях».

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