Политические Сводки
|В Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Зеленский
|26.11.2019 08:50
|
Президенты Украины и России во время телефонного разговора договорились о «продолжении контактов на различных уровнях»(function() })();
Об этом сообщает
«С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским», – говорится в сообщении.
Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, а также транзит газа.
«Подробно обсуждены газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и восстановления прямых поставок российского газа в Украину», – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Кремля, во время разговора стороны «договорились о продлении контактов на различных уровнях».