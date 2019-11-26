|Лукашенко назвал «нашей» Калининградскую область России
|26.11.2019 09:09
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На встрече с губернатором региона Антоном Алихановым белорусский руководитель объяснил, почему так считает.(function() })();
На встрече с губернатором региона Антоном Алихановым белорусский руководитель объяснил, почему так считает: «Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде только. Путин говорит: «Я не против»», — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области.
В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что ничего плохого Лукашенко не имел в виду. «Белоруссия тоже наша в том смысле, что это братский народ», — добавил Алиханов.