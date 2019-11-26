Во время визита в Канаду руководитель партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с украинской общиной в Эдмонтоне. На встречу также прибыла заместитель Премьер-министра Канады Христя Фриланд.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

«Я хочу приветствовать господина Президента Порошенко, госпожу Марину. Мне очень приятно встретиться не только в Киеве, но и здесь в моем родном Эдмонтоне с вами. Спасибо, что вы приехали», – сказала Фриланд.

Заместитель премьер-министра Канады подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, какие были совершены за время президентства Петра Порошенко. Она подчеркнула, что эти шаги имеют значение не только для будущего Украины, но и для международной безопасности.

«Мы все украинцы только мира, весь мир благодарен вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Большой Иван Франко писал о большом моменте, к которому каждый из нас должен быть готов. И Вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной», – отметила Фриланд твердую позицию Президента Порошенко в противостоянии Украины российской агрессии.

«Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и получили независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент, и вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Иларион», – подчеркнула заместитель премьер-министра Канады.

Она также подчеркнула важную роль Петра Порошенко в обеспечении демократических, прозрачных выборов в Украине.

«Это знак настоящей демократии и знак настоящего демократического лидера», – обратилась Фриланд к Петру Порошенко.

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