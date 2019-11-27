Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в Нормандском формате.

«Мы высоко ценим усилия президента Эммануэля Макрона по организации саммита в Нормандском формате. Украина сделала все для успешного проведения этой встречи. Проведен обмен пленными, развод сил и средств на трех участках линии соприкосновения, открыт мостовой переход в Станице Луганской», — заявил Данилов во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Данилов также сообщил, что для для наступления мира на Донбассе необходимы ответные действия России.

«13 тысяч человеческих жертв этой войны — факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украине, а и Европе. Наше общее задание — закончить эту войну», — заявил Данилов.

Саммит Нормандской четверки пройдет в Париже 9 декабря.

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