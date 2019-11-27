|США и Беларусь восстанавливают дипотношения
|27.11.2019 09:47
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США и Беларусь согласовали решение о восстановлении дипломатических представительств на уровне послов после 10-летнего перерыва.(function() })();
Об этом сообщает агентство «Белта».
Соответствующее решение было принято во вторник, 17 сентября, во время встречи государственного секретаря США Дэвида Хэйла и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Хейл отметил, что это делается для того, чтобы «потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере».
«Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси», — сказал он.