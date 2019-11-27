США и Беларусь согласовали решение о восстановлении дипломатических представительств на уровне послов после 10-летнего перерыва.

Об этом сообщает агентство «Белта».

Соответствующее решение было принято во вторник, 17 сентября, во время встречи государственного секретаря США Дэвида Хэйла и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Хейл отметил, что это делается для того, чтобы «потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере».

«Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси», — сказал он.

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