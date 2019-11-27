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В Кремле заявили, что Путин и Зеленский об унитазах не говорили
27.11.2019 13:29

Во время разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос о сантехнике, которая якобы пропала с украинских военных кораблей, не поднимался

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Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 27 ноября.

Песков уточнил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

Лидеры двух стран поговорили по телефону в понедельник, 25 ноября. Отмечалось, что Зеленский и Путин обсудили спорные моменты, возникшие после передачи задержанных в Керченском проливе кораблей.

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