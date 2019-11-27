В ходе встречи «нормандской четверки» в Париже стороны обсудят реализацию «формулы Штайнмайера» и обмен пленными.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, документ, который страны должны подписать на «нормандском саммите», будет носить концептуальный характер и станет дорожной картой. «Проект закрепляет «формулу Штайнмайера» как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта», — отметил он.

Кроме того, на повестке дня саммита будут стоять вопросы закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В проекте документа содержатся «стимулы» для соблюдения перемирия и закрепления особого статуса отдельных районов, отметил источник. Однако конкретных шагов по передаче контроля над участком границы в Донбассе не предусмотрено.

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