Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи принятием законопроекта.

Кроме этого, американский руководитель подписал закон, “запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг”, направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями.

“Я подписал эти законы из уважения к главе КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга. Они (законы — ред) вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех”, — говорится в заявлении Трампа.

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