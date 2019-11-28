Военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии, считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

Российское военизированное формирование «ЧВК Вагнера» и регулярные военные силы России прибывают в Ливию, «невероятно дестабилизируя ситуацию» в стране.

Об этом, а также об угрозе значительных жертв между мирного населения, к которым может привести эта дестабилизация, сообщил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

«Российские регулярные войска и силы «Вагнера» дислоцируются в больших количествах на место в поддержку Ливийской национальной армии. Мы считаем это очень дестабилизирующим фактором. То, как эта организация и россияне в общем действовали ранее, создает предчувствие значительных жертв между гражданского населения», – заявил Шенкер.

Заместитель Госсекретаря от имени США призвал все стороны к деэскалации, достижению договоренности о прекращении огня и внедрению конкретных шагов к политическому урегулированию.

«Соединенные Штаты привержены идее безопасности и процветания народа Ливии. Чтобы это стало реальностью, нужна настоящая готовность внешних деятелей прекратить возбуждать насилие. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии», – подчеркнул Шенкер и призвал европейские страны больше приобщаться к решению этого вопроса.

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