С 28 ноября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Новые правила упрощают порядок пересечения границы для несовершеннолетних лиц. Теперь дети, не достигшие 14-летнего возраста, смогут пересекать линию разграничения не только по загранпаспорту, но и с помощью свидетельства о рождении. Дети, рожденные после 2014 года и не получившие свидетельство о рождении украинского образца, смогут пересекать границу с использованием документов, выданных в самопровозглашенных республиках. Также для получения разрешения на пересечение границы больше не требуется письменное согласие обоих родителей.

Для детей в возрасте от 14 до 16 лет также вводятся некоторые послабления. В случаях, если они пересекают линию разграничения с целью попасть в расположенную на подконтрольной Киеву территории школу, они смогут сделать это лишь при наличии подтверждающего статус ученика документа и без сопровождения родителей.

При этом ограничение, согласно которому все желающие пересечь линию разграничения обязаны предварительно получить на это согласие, остается в силе.

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