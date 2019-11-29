|Трамп тайно прилетел в Афганистан на переговоры с талибами
|29.11.2019 10:35
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Визит состоялся в День благодарения.(function() })();
Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и поздравить их с Днем благодарения. Об этом визите заранее не сообщалось, пишет newsru.co.il.
Телеканал CBS сообщил, что самолет с Дональдом Трампом приземлился на авиабазе Баграм вскоре после 20:00 по местному времени, президент провел в Афганистане около двух часов. Сопровождавшим Трампа журналистам было предписано держать поездку в секрете из соображений безопасности.
Телеканал сообщил, что в День Благодарения президент рассказывал военнослужащим подробности об операции по ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Он также сообщил о возобновлении переговоров с талибами. Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.
Напомним, ранее Трамп раскритиковал длительную военную кампанию США против талибов-исламистов в Афганистане.