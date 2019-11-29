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Депутат от «Слуги народа» предлагает ограничить свободу слова
29.11.2019 10:54

Депутат от партии “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк, выступила за то, чтобы ограничить свободу слова “из уважения к институту президентства”.

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Об этом она сказала в эфире “Настоящее время”, передает 

“Мне кажется, что у нас в стране настолько сильная свобода слова, ее пора бы немного приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь”, — заявила Василевская-Смаглюк.

Следует отметить, что она сказала это комментируя дело против своей коллеги, народного депутата София Федина и волонтеры Маруси Зверобой, которых подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

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