 Украина призвала ООН запретить выступления делегации из Крыма - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Украина призвала ООН запретить выступления делегации из Крыма
29.11.2019 12:47

Украина обратилась в секретариат ООН с официальным требованием не допустить участия крымчан в форуме под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

(function() })();

Об этом рассказала глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, передает РИА Новости.

По ее словам, Киев направил в секретариат официальное письмо, которое содержит соответствующую просьбу. Она также отметила, что позиция Украины в этом вопросе сводится к тому, что крымчане могут представлять полуостров на международных площадках только в составе украинской делегации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->