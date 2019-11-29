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В ДНР заявили о претензиях на украинские территории
29.11.2019 13:24

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине», — отметил председатель донецкого парламента Владимир Бидевка. При этом он указал, что до тех пор, пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница республики будет проходить по линии соприкосновения.

Документ был единогласно поддержан депутатами в обоих чтениях. Перед тем, как он вступит в силу, его должен будет подписать глава ДНР Денис Пушилин.

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