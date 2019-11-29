Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря саммита лидеров «нормандкой четверки»

Об этом сообщает в пятницу, 29 ноября, ТАСС.

По его словам, закон об особом статусе Донбасса является частью «Минска-2″, а движение в сторону иного документа вызовт трудности по урегулировании ситуации в Украине.

«Закон об особом статусе – это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать», – сказал Песков.

Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров «нормандкой четверки».

«Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», – подытожил Песков.

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