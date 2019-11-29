Новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе.

На газовых переговорах обсуждают возможность выплаты Газпромом присужденной Украине Стокгольмским арбитражом суммы газом. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.

Ранее в Нафтогазе заявили, что готовы рассмотреть возможность получения от Газпрома газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

«Я сейчас не готов это комментировать, это предмет обсуждения в целом пакета соглашений, и вообще, урегулирование задолженности – это одна из важнейших составляющих… Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании, в первую очередь. Должны договориться», – добавил российский министр.

Новак утверждает, что сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины.

Комментируя заявление Нафтогаза о дедлайне по газовому контракту 13 декабря, Новак ответил: «Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении…, определенная дата для бронирования мощностей. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы».

«Все во многом зависит, в первую очередь, от украинской стороны с точки зрения реализации этого европейского законодательства. Для заключения контракта нужна сертификация, об этом говорил и Миллер», – добавил он.

Также российский министр допустил, что новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе.

«Сейчас работают специалисты конкретно Газпрома и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы», – добавил министр.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в Париже 9 декабря могут обсудить газовые вопросы, если до тех пор ситуация не будет решена.

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