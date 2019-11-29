Мирослав Лайчак посещает Станицу Луганскую. Политик возлагает большие надежды на нормандскую встречу.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, в пятницу приехал в Станицу Луганскую.

Вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем он осмотрел восстановленный мост на КПВВ деревня Луганская и дал короткий комментарий журналистам.

«У меня есть ожидания от встречи лидеров нормандской четверки, и я бы действительно хотел видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, ее сохранить и идти дальше. Потому что альтернативы выполнению Минских договоренностей нет. И если мы действительно хотим мира, тогда надо это выполнять», – сказал Лайчак.

Он также выразил поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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