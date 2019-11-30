Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на «нормандском» саммите в Париже.

«Меня очень беспокоит то, что в последние недели Президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже», – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса призвал украинского президента настаивать на «полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей».

Чубаров убежден, что на встрече в Париже Зеленский должен четко сказать: «Крым и Донбасс возвращаются вместе».

«Я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины», – написал Чубаров.

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