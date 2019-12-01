Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели «От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО». (function() })(); Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages. Конференция состоится в рамках саммита стран-членов НАТО в Лондоне 3 декабря, сообщается на официальном сайте саммита. Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели «От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО» вместе с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком. «Европравда» пишет, что ранее в МИД озвучивали намерение не участвовать в конференции. В министерстве изменили решение после критики такого решения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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