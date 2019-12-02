Редакторы авторитетного американского издания Washington Post заявляют, что нынешний курс может иметь крайне негативные последствия.

В редакционной статье издания, опубликованной 1 декабря, отмечается, что сегодня президент Зеленский столкнулся с решающими моментами – он пытается заключить новое соглашение с МВФ, а также планирует встречу с президентом РФ и лидерами Франции и Германии 9 декабря в Париже.

«В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты – не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание российской агрессии в Европе. Однако беспорядок, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, действительно создал осторожный вакуум», – говорится в статье издания.

«Практически каждый высокопоставленный чиновник, работавший над отношениями в последние два года, подал в отставку или давал показания в ходе расследования об импичменте и был раскритикован президентом», – объясняют редакторы свою позицию.

Они подчеркнули, что Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом на встречу, о которой Трамп говорил во время попыток получить политические выгоды от Украины.

Кроме того, Трамп продолжает повторять ложные обвинения о роли Украины на выборах 2016 года – даже после того, как ему сообщили, что за этими слухами стоят российские спецслужбы.

«Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последние двое, вероятно, будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки российскому правителю – ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией «, – говорится в статье.

Редакторы Washington Post призвали членов Конгресса оказать давление на Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те оживили поддержку Украины, а Государственный департамент – назначить нового высокопоставленного чиновника, который бы представлял Соединенные Штаты на мирных переговорах.

«Сам мистер Помпео должен быть вовлеченным. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность независимости Украины. В противном случае убыток, нанесенный мистером Трампом, только усилится», – резюмировали в Washington Post.

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