Американский президент Дональд Трамп не будет давать показания Конгрессу США по делу об импичменте.

Об этом говорится в письме адвоката Белого дома Пэта Киполлоне юридическому комитету Конгресса, передает Politico.

Президент не будет участвовать в слушаниях, поскольку считает, что «безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости».

«Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели, а также пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний», – говорится в письме.

Киполлоне также напомнил, что Трамп не сможет 4 декабря прийти на слушания, поскольку в этот день будет находиться в Лондоне на саммите НАТО.

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