 Трамп отказался давать показания Конгрессу по делу об импичменте - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Трамп отказался давать показания Конгрессу по делу об импичменте
02.12.2019 09:54

Американский президент Дональд Трамп не будет давать показания Конгрессу США по делу об импичменте.

(function() })();

Об этом говорится в письме адвоката Белого дома Пэта Киполлоне юридическому комитету Конгресса, передает Politico.

Президент не будет участвовать в слушаниях, поскольку считает, что «безосновательное и однопартийное расследование противоречит исторической практике, процессуальному праву и справедливости».

«Нельзя ожидать нашего участия в слушаниях, пока не будут названы свидетели, а также пока не станет известно, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем дополнительных слушаний», – говорится в письме.

Киполлоне также напомнил, что Трамп не сможет 4 декабря прийти на слушания, поскольку в этот день будет находиться в Лондоне на саммите НАТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->