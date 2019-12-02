Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Der Spiegel назвал условие, при котором согласится считать строительство российского газопровода «Северный поток-2» не политическим, а экономическим проектом.

«Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — отметил Зеленский.

При этом, по словам украинского президента, если России и Украине удастся договориться о транзите российского газа и заключить новый договор сроком не меньше, чем на 10 лет, он признает, что «»Северный поток-2″ не является политическим проектом».

«Пока что это утверждение без каких-либо оснований», — резюмировал Зеленский.

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