Президент Владимир Зеленский считает, что самым сложным вопросом в переговорах с Россией – если до него вообще дойдет – будет обсуждение очередности действий.

Президент Владимир Зеленский считает, что самым сложным вопросом в переговорах с Россией – если до него вообще дойдет – будет обсуждение очередности действий: сначала местные выборы на Донбассе – и затем передача Украине ныне захваченного РФ участка госграницы, либо сначала граница – и только затем выборы. Он выступает за второй вариант, о чем сказал изданию Spiegel.

Ниже – фрагмент диалога интервьюера с Зеленским:



— Я скажу им прямо: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске (вторые минские соглашения, - ред.). По тому минскому соглашению, сначала пройдут выборы, а затем контроль над границей.

— Вы хотите сначала границу, потом выборы?

— Такова позиция украинцев в целом. Но это не минские соглашения. К сожалению, у нас с этим противоречие.

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