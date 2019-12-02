Владимир Зеленский заявил, что во время нормандской встречи в Париже он намерен предложить новый формат переговоров, в котором будет обсуждаться вопрос оккупированного Россией Крыма.

Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Зеленский отметил, что удивлен тем, что Крым не обсуждается в минском процессе, и вообще не существует международного формата, где поднимался бы этот вопрос.

Он предложил формат переговоров в составе Украины, России и США.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — сказал он.

По словам Зеленского, если такой формат не будет согласован, он предложит еще какой-либо вариант.

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