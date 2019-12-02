Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «плане Б» в случае провала переговоров в результате нормандского саммита в Париже 9 декабря, исключив начало войны на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel, Time, Le Monde и Gazeta Wyborczа.

«В любом случае я не начну войну в Донбассе… Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно между тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: «Давайте отвоюем Донбасс!» Но какой ценой? Я считаю, что этих людей подталкивают предыдущие власти», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он намерен делать в случае провала переговоров.

По словам Зеленского, если такое решение не удовлетворит общество, то »придет новый руководитель, который удовлетворит эти требования»: «Но я никогда не пойду на это».

Он также положительно ответил на вопрос о том, существует ли у украинских властей запасной вариант на случай отсутствия прогресса на переговорах. «Пока я не хочу говорить о моем «плане Б» – потому он и «план Б», ведь я верю в «план А». Но он, конечно, есть.. Я и хочу кое-что прояснить: мой «план Б» не подразумевает, что все останется так, как сейчас», – сказал Зеленский.

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