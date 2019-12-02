|Слуги народа передумали проводить референдум о рынке земли
|02.12.2019 17:34
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У президента Владимира Зеленского есть мандат доверия на создание прозрачного рынка земли.(function() })();
Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на Согласовательном совете, сообщает Укринформ.
«Что касается вопроса необходимости вынесения на референдум вопроса, связанного с землей, хочу сказать несколько аспектов. Во-первых, в программе Президента Владимира Зеленского есть пункт о создании прозрачного рынка земли, он был указан как один из ключевых пунктов предвыборной программы», – отметил Стефанчук и добавил, что с учетом 73% украинцев, поддержавших программу Зеленского, можно сказать, что ему был предоставлен мандат доверия на реализацию этого пункта.