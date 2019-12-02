У президента Владимира Зеленского есть мандат доверия на создание прозрачного рынка земли. (function() })(); Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на Согласовательном совете, сообщает Укринформ. «Что касается вопроса необходимости вынесения на референдум вопроса, связанного с землей, хочу сказать несколько аспектов. Во-первых, в программе Президента Владимира Зеленского есть пункт о создании прозрачного рынка земли, он был указан как один из ключевых пунктов предвыборной программы», – отметил Стефанчук и добавил, что с учетом 73% украинцев, поддержавших программу Зеленского, можно сказать, что ему был предоставлен мандат доверия на реализацию этого пункта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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