Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство знает «интересное решение», которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза.

Об этом глава государства заявил в видеообращении в YouTube.

«Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства», – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что правительство приняло программу «Гарантированная цена на газ». «Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим», – подчеркнул он.

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